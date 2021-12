Imprese: in Piemonte si raffredda il clima di fiducia ma il 2022 rimane in positivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osservando l'andamento territoriale si può notare una previsione complessivamente positiva con alcune dissonanze tra ottimisti e pessimisti. Ad esempio ad Alessandria il saldo ottimisti-pessimisti è del +20,8 per cento, un numero superiore a tutti i saldi registrati nel 2021. Mentre Asti, con il suo 21,6 per cento, ha chiesto in forte calo, con oltre 17,4 punti persi rispetto a settembre. A Torino e provincia si fa fatica ad uscire dalla crisi, con un saldo inferiore alla media (+11,9 per cento) e aspettative prudenti anche sul fronte degli indicatori strutturali, che restano più bassi rispetto ad altre zone del Piemonte. Tutti i principali settori industriali sono in crescita, compresi quelli che hanno vissuto i momenti più complicati come il tessile. Cade solo il settore della gomma-plastica, con aspettative negative per i prossimi mesi. (segue) (Rpi)