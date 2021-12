Piemonte: Marsiaj (Unione Industriali), nel 2022 si potrebbero recuperare livelli pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 l'abbiamo chiuso bene. Poi c'è il 2022 e su di esso siamo confortati da uno studio globale che ci parla di un possibile recupero dei quattro percentuali mancanti per arrivare ai livelli pre-Covid. Lo ha affermato il presidente dell'Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj a margine della conferenza stampa sulle previsioni delle imprese piemontesi per il 2022. "Ci sono anche delle preoccupazioni, che vanno dal rifornimento materiali, al costo dei servizi che è esploso. Bisogna intervenire, e lo si sta già facendo a livello di governo centrale, per dare una regolamentazione a questi fattori che non possiamo solo controllare noi", ha concluso Marsiaj. (Rpi)