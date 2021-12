Piemonte: Gay (Confindustria Piemonte), dati fanno guardare con fiducia al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emerge un saldo positivo tra ottimisti e pessimisti. Con una visione ottimistica in tutti i settori. Questo non si vedeva da un po' e ci deve fare ben sperare e lavorare concretamente per il futuro. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay a margine della conferenza stampa sulle previsioni delle imprese piemontesi per il 2022. "C'è fiducia da parte delle imprese seppur con un rallentamento dovuto da una parte all'aumento e alla scarsa reperibilità materie prime e dall'altra alla pandemia", ha concluso Gay. (Rpi)