Decreto Pnrr: Modena (FI), è piano imponente, sta già dando frutti tangibili (2)

- La senatrice ha poi sottolineato che "la decisione di semplificare la spesa dei fondi di coesione 14/20 e 21/27 con le stesse procedure più semplici del Pnrr". "Non dimentichiamo le norme contro le infiltrazioni mafiose e la modifica, da noi voluta, sull' interdittiva antimafia. E ancora, le tematiche della giustizia, come, ad esempio, la norma che impone ai capi uffici giudiziari di indicare entro il prossimo gennaio le priorità dei processi da celebrare. Sono stati sbloccati i fondi per le reti idriche, per la revisione dei ponti e dei viadotti, il bando sui piccoli borghi", ha aggiunto. "Voglio cioè dire che il Pnrr non è un piano ancora fermo, ma che già sta producendo effetti reali, fatti concreti. Forza Italia ha dato e darà un contributo importante e per questo votiamo a favore di questo decreto", ha concluso. (Com)