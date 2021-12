Cultura: ministero, percorso virtuale tra gli scaffali della settecentesca biblioteca di Pavia, un polo delle scienze creato da Maria Teresa d'Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Biblioteca dell'Università di Pavia prosegue il viaggio attraverso le meraviglie delle Biblioteche d'Italia, che ogni settimana conduce i visitatori in un percorso virtuale alla scoperta delle 46 biblioteche dello Stato, grazie ad una serie di reportage promossi sui canali social dal ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini. Istituita nel 1754 per volere di Maria Teresa d'Austria, la biblioteca apre al pubblico nel 1772 con una netta vocazione per le materie scientifiche: i volumi spaziano dall'anatomia alla botanica, dalla chimica alle altre scienze come la matematica e la fisica. Una biblioteca dunque voluta da una donna per il rinnovamento della ricerca accademica nella seconda metà del Settecento e a cui sei deve la riforma dell'istruzione. Ed è proprio alla sovrana illuminata che è intestato il magnifico Salone Teresiano, che custodisce anche il globo terrestre scritto e disegnato a mano nel 700, ancora oggi cuore dell'istituto che fin dalle origini mantenne rapporti costanti con l'Università. Già nel 1778 l'architetto Giuseppe Piermarini studiò questo ambiente per la biblioteca: "In quell'anno i volumi che precedentemente erano stati raccolti presso il Collegio Ghislieri furono trasportati nei nuovi ambienti al primo piano del Palazzo dell'Università e andarono a occupare lo straordinario Salone Teresiano che, sulla base appunto del volere di Maria Teresa d'Austria, era stato riallestito dal Piermarini. Qui - racconta la direttrice Marzia Pontone nel video- trovano spazio oltre 43 mila volumi antichi raggruppati per classi che corrispondono alle materie dei fondi originari della biblioteca. Tra queste, un valore particolare hanno le classi dedicate agli contenuti scientifici". (segue) (Com)