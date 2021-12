Cultura: ministero, percorso virtuale tra gli scaffali della settecentesca biblioteca di Pavia, un polo delle scienze creato da Maria Teresa d'Austria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Salone Teresiano fu proprio la prima sede, dove appunto gli scaffali si riempirono presto di libri grazie ai flussi, numerosi in quegli anni, dei duplicati delle biblioteche di Brera e di Vienna, delle biblioteche acquistate dal governo austriaco divise tra Pavia e Milano - in particolare quelle di Albrecht von Haller così come dei conti Karl Firmian e Carlo Pertusati- delle librerie delle congregazioni religiose soppresse tra fine Settecento e i primi dell'Ottocento, dei fondi privati giunti per legato testamentario, oltre ai libri provenienti per diritto di stampa, fin dal 1802. Si giunse così in pochi anni a 50 mila volumi. Arrivata oggi a 600 mila volumi in totale, la biblioteca ha provveduto negli ultimi anni ad una importante opera di digitalizzazione, inclusi 49 manoscritti del Fondo Aldini, entrato in biblioteca nel 1840. Non a caso si è fatto ricorso anche all'Art Bonus grazie a cui la biblioteca ha restaurato un globo terracqueo di Vincenzo Rosa, del 1793, firmato e disegnato direttamente sul gesso, unico superstite di una serie di 24 realizzata da Rosa. (Com)