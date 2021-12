Imprese: in Piemonte si raffredda il clima di fiducia ma il 2022 rimane in positivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon andamento invece per gli investimenti, grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr: sono quasi il 30 per cento le aziende con programmi di spesa di un certo impegno. Il ricorso alla cassa integrazione interessa il 10 per cento delle imprese, in calo di 2,2 punti percentuali rispetto a settembre, segno di una buona ripresa delle attività e un graduale ritorno ai livelli pre-crisi. Stabile il tasso di utilizzo di impianti e risorse, tornato sui valori medi di lungo periodo. Indicazioni positive, sia pure con sfumature diverse, vengono sia dalle imprese medio-grandi (oltre 50 dipendenti) che da quelle più piccole (sotto i 50 addetti). Interessante il dato sui tempi di pagamento, che è intorno ai 76 giorni con un dato leggermente superiore da parte della Pubblica amministrazione. Numeri decisamente più contenuti rispetto ai 130-150 giorni di qualche anno fa. (segue) (Rpi)