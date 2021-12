Imprese: in Piemonte si raffredda il clima di fiducia ma il 2022 rimane in positivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriali Torino: "Come per l’Italia e gran parte dei paesi europei, il 2021 è stato un anno di buoni risultati anche per l’economia torinese e piemontese. L’Italia è l’unica con la Francia ad avere superato i livelli produttivi pre-crisi. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto importanti attestazioni di apprezzamento. La brillante ripresa del 2021 non deve però far dimenticare come dalla crisi finanziaria del 2008 fino a tutt’oggi, l’Italia abbia accumulato un ritardo di circa 10 punti di crescita rispetto a Germania, Francia e Spagna. Non dobbiamo, quindi, abbassare la guardia. Per il 2022 tutti gli scenari di previsione sono ottimistici. Ma allo stato attuale la verità è che l’economia globale, e quindi anche locale, resta fortemente condizionata dalla pandemia, con la variante Omicron che sta già costringendo alcuni paesi a nuovi lockdown. Altri fattori di incertezza riguardano la crescita dell’inflazione, l’escalation dei prezzi delle materie prime e dell’energia, l’impennata dei costi della logistica, la mancanza di alcuni materiali e componenti strategici come i microchip. In questo scenario, noi imprenditori torinesi dobbiamo continuare a investire nelle nostre aziende per irrobustirle e inserirle in filiere competitive che sappiano cogliere le opportunità derivanti dal Pnrr, creare lavoro e contribuire così a una maggior inclusione sociale". (segue) (Rpi)