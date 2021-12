Piemonte: industriali su sicurezza lavoro, prevenzione e allargamento cabina regia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli industriali piemontesi si sono espressi sulla tragica vicenda del crollo della gru in via Genova a Torino, che lo scorso sabato ha causato la morte di tre operai. Per Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino, "leggere che 9 su 10 aziende non sono pronte sul fronte della sicurezza preoccupa. Non si possono accettare dei compromessi sulla sicurezza sul lavoro, anch'essa è un elemento di competitività. Bisogna dire adesso basta". Per Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, "occorre allargare la cabina di regia come ha fatto il presidente Nazionale Bonomi e allo stesso tempo lavorare ex-ante, puntando sulla prevenzione", ha concluso. (Rpi)