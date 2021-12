Imprese: in Piemonte si raffredda il clima di fiducia ma il 2022 rimane in positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima di fiducia si è raffreddato ma la tendenza rimane positiva. Si potrebbero riassumere in questo modo le previsioni degli industriali piemontesi per l'inizio del 2022 e le analisi per questo fine 2021. L'Unione Industriali e Confindustria Piemonte vedono un assestamento sul ritmo di crescita, che rimane comunque positivo e lontano dai tempi più bui della pandemia. Per l’inizio del 2022, il 26 per cento delle aziende prevede un aumento della produzione - si legge nei dati diffusi dagli industriali piemontesi -, contro il 10 per cento che si attende una diminuzione: il saldo, pari a +15,8 punti percentuali, diminuisce di 5 punti rispetto a settembre. Trend analogo per gli ordinativi, con un saldo del 14,9 per cento e un calo di circa 6 punti rispetto alla scorsa rilevazione. Cala l’export, con un saldo ottimisti-pessimisti pari all’1,2 per cento (-6,6 punti), che risente delle nuove restrizioni anti-Covid messe in atto in alcuni paesi e una situazione che viene definita dagli industriali "in stallo". (segue) (Rpi)