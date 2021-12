Cultura: 150esimo anniversario dell'Aida, il ministero celebra il capolavoro di Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 150esimo anniversario dalla prima teatrale dell'Aida, opera drammatica di Giuseppe Verdi e Antonio Ghislanzoni andata in scena al Teatro Khediviale dell'Opera del Cairo il 24 dicembre 1871, il ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini celebra una delle opere liriche italiane più apprezzate con una campagna digitale dal titolo 'Aida150' che proseguirà fino all'8 febbraio, data in cui, nel 1872, l'Aida andò in scena al Teatro alla Scala di Milano per la prima europea. Se è vero infatti che la prima assoluta si svolse sul palcoscenico del Cairo nel 1871, il compositore non diresse personalmente l'orchestra né enfatizzò mai quel debutto come l'effettiva première dell'opera. Fu invece la rappresentazione scaligera dell'8 febbraio 1872 quella che il cigno di Busseto ha sempre avuto maggiormente a cuore e su cui profuse il massimo impegno e grandi cure d'allestimento. Con questa campagna, che culminerà il 17 marzo 2022 con l'apertura della mostra "Aida figlia di due mondi" al Museo Egizio di Torino, il ministero ricorda entrambi i momenti, accompagnando il pubblico con un viaggio esotico nella misteriosa terra degli antichi faraoni attraverso bozzetti di scena, figurini di costumi, manifesti pubblicitari, documenti epistolari, abbozzi musicali e partiture operistiche. Alcuni di questi documenti d'archivio permettono di ricostruire il processo creativo che ha portato all'allestimento del capolavoro operistico, altri invece svelano gli aneddoti storici che hanno legato per sempre le città di Milano e del Cairo. (segue) (Com)