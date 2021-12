Cultura: 150esimo anniversario dell'Aida, il ministero celebra il capolavoro di Verdi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro importante contributo proviene dal Museo Salce di Treviso, casa dei manifesti pubblicitari d'epoca, che conserva numerose locandine dell'Aida tra le più originali, realizzate a cavallo dei due secoli. E, ancora, l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, che ha preso parte alla campagna con i libretti operistici della prima del Cairo del 1871 in italiano, francese e arabo. Inoltre, un'intervista ad Alessandro Roccatagliati, professore di Musicologia e Storia della Musica all'Università di Ferrara e direttore delle attività scientifiche dell'Insv di Parma, racconterà del terribile incendio che nel 1971 distrusse il teatro Khediviale del Cairo e di come alcuni documenti egiziani furono salvati grazie ai contatti tra Saleh Abdoun e Mario Medici, rispettivamente, nel 1971, soprintendente e direttore dell'Istituto parmigianino. Ogni settimana, sui canali social del Ministero, saranno approfonditi i diversi aspetti del melodramma: l'inquietudine dei quattro atti, le fastose scenografie del debutto europeo, le preziose lettere personali, le affascinanti partiture autografe del maestro e i diversi temperamenti dei personaggi raccontati attraverso una storia narrata dai protagonisti in prima persona, come in un flusso di coscienza. Centrale nelle celebrazioni dell'opera verdiana la mostra "Aida figlia di due mondi" al Museo Egizio di Torino, che porterà l'attenzione su tutti gli aspetti caratteristici di un'opera che rimane, nella sua semplice grandiosità, una struggente storia d'amore e di potere nella quale si intersecano le drammatiche vicende dei tre protagonisti: la sfortunata Aida, principessa etiope e schiava egizia, Radamès, prode guerriero comandante dell'esercito egizio, e Amneris, la passionale figlia del faraone. "Aida 150" si inserisce nella più ampia cornice della campagna di comunicazione che, con il claim "A teatro si respira la vita", come da disposizioni governative promuove il ritorno nelle sale teatrali in sicurezza con il super green pass. (Com)