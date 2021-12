Napoli: Nappi (Lega), agguato camorra, grave silenzio di Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre da mesi assistiamo al silenzio assordante e grave del ministro Lamorgese, a Napoli e in provincia i clan continuano ad alzare la testa, agendo a due giorni da Natale, in pieno giorno e sparando tra la folla, come avvenuto stamattina a Fuorigrotta, dove oltre al boss del quartiere, sarebbe rimasta ferita anche una persona che in quel momento stava parlando con lui". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale in Campania e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. "Più volte abbiamo denunciato - ha proseguito - che nei nostri territori c'è bisogno di avvertire la presenza dello Stato, c'è la necessità di agire con i fatti e non con le dichiarazioni ad effetto. Torniamo a chiedere, dunque, al ministro Lamorgese di intervenire con azioni mirate ed efficaci per far uscire la terza città d'Italia dalla spirale di violenza generata dalla criminalità organizzata, adesso e non oltre". "Ce la farà, ministro, a regalare almeno un Natale tranquillo ai napoletani, sotto l'aspetto della sicurezza?", ha concluso Nappi. (Ren)