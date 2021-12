Imprese: in Piemonte si raffredda il clima di fiducia ma il 2022 rimane in positivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte ha sottolineato che "dopo due anni di pandemia i piemontesi guardano al futuro con maggiore ottimismo. Un atteggiamento positivo che, spiega una recente ricerca del Centro studi Luigi Bobbio, nasce dal convincimento che questa fase di grande trasformazione può creare molte nuove opportunità tramite digitalizzazione, tecnologia e Pnrr. Anche la nostra indagine congiunturale per il primo trimestre 2022 va in questa direzione, con il ricorso alla cassa integrazione che scende ancora e il tasso di utilizzo degli impianti che resta stabile. Sono dinamiche che si estendono a tutto il territorio regionale e a tutti i settori. Non possiamo però ritenerci soddisfatti, la sfida contro il Covid-19 non sarà infatti vinta finché non ridurremo le forti diseguaglianze che la pandemia ha generato: serve una crescente attenzione verso l’inclusione, di genere ed anagrafica, che metta al centro formazione, riqualificazione professionale e trasformazione digitale delle aziende e delle filiere", ha concluso. (Rpi)