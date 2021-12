Sardegna: dalla Regione 730 mila euro per gestione, tutela e valorizzazione dei siti della rete Natura 2000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Giunta regionale sarda alla delibera che finanzia con 610mila euro le attività di studio e monitoraggio nei siti della 'Rete Natura 2000' e con 120mila euro i Comuni di Terralba e Gesturi per adempimenti connessi alla gestione dei siti naturali. "Il programma sulla tutela del paesaggio - ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Lampis - prevede lo sviluppo e il rafforzamento della 'Rete ecologica regionale', costituita, oltre che dal sistema dei parchi e delle aree marine protette, soprattutto dai siti 'Rete Natura 2000' (Sic, Zps, Zsc), con l'obiettivo di migliorarne la gestione, così da contribuire a valorizzare la biodiversità, funzionale al contrasto e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Perciò, è indispensabile effettuare periodicamente un'attività di monitoraggio di habitat e specie, vegetali e animali, soprattutto di quelli maggiormente minacciate o per le quali non si hanno informazioni sufficienti". In Sardegna sono presenti 128 siti "Natura 2000", una rete ecologica che ha in particolare l'obiettivo di garantire gli habitat naturali e le specie di flora e fauna minacciati o rari. Per le attività di monitoraggio di diverse specie di geotritoni, alcune presenti esclusivamente in Sardegna (Speleomantes genei, Speleomantes supramontis, Speleomantes sarrabusensis, Speleomantes flavus, Speleomantes imperialis) sono stati stanziati 270 mila euro: Parco naturale regionale Gutturu Mannu per la Zsc Foresta di Monte Arcosu (30 mila euro); Comune di Villacidro per la Zsc Monte Linas - Marganai (30 mila); Comune di Urzulei per la Zsc Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone (30 mila); Comune di Seui per la Zsc Monti del Gennargentu (30 mila); Comune di Baunei per la Zsc Golfo di Orosei (30 mila); Comune di Sinnai per la Zsc Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus (20 mila); Comune di Siniscola per la Zsc Monte Albo (20mila); Comune di Iglesias per la Zsc Costa di Nebida (20 mila) e per il Sic Corongiu de Mari (5 mila); Comune di Arbus per la Zsc Monte Arcuentu e Rio Piscinas (20 mila) e per la Zcs Da Piscinas a Riu Scivu (10 mila); Comune di Fluminimaggiore per la Zsc Capo Pecora (10 mila); Comune di Samugheo per il Sic Castello di Medusa (5 mila); Comune di Gonnesa per la Zsc Da Is Arenas a Tonnara (5 mila); Comune di Buggerru per la Zsc Is Compinxius - Campo Dunale - Portixeddu (5 mila). Mentre 340 mila euro sono destinati al monitoraggio di altri anfibi e rettili, all'interno di habitat terrestri dei siti "Natura 2000" in zone di competenza o che si sovrappongono ad alcune aree protette della Sardegna (Parchi nazionali e Aree marine protette): Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena (95 mila euro); Parco nazionale dell'Asinara (95 mila); Area marina protetta Capo Caccia e Isola Piana (85 mila); Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo (21 mila); Area marina protetta Capo Carbonara (20 mila); Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre (12 mila); Area marina protetta Capo Testa - Punta Falcone (12 mila). (segue) (Rsc)