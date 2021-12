Napoli: Amitrano (M5s), agguato a Fuorigrotta testimonia dramma emergenza sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "L'agguato avvenuto a Fuorigrotta, davanti alla folla, è l'ennesima drammatica testimonianza della gravità dell'emergenza sicurezza a Napoli. Chiedo al Viminale di varare un Piano sicurezza per la città, perchè l'intero territorio metropolitano è stretto in una morsa di violenza e ferocia criminale che va contrastata in modo molto più efficace e incisivo". Lo ha affermato il deputato del Movimento 5 stelle Alessandro Amitrano. "E' necessario un salto di qualità nelle strategie di contrasto alla camorra che insanguina le nostre strade e impone un asfissiante controllo criminale su intere zone. Chiedo al ministro Lamorgese di considerare Napoli una priorità nazionale e di varare misure immediate, concrete e visibili di rafforzamento del controllo del territorio. I napoletani hanno il pieno diritto di vivere in una città più sicura: la presenza invasiva della camorra non è un destino ineluttabile per la città ma una piaga che va denunciata, contrastata e sconfitta una volta per tutte. In ballo c'è il futuro di Napoli".(Ren)