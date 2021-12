Covid: in Piemonte ancora in forse la zona gialla, da domani mascherine obbligatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione letto dei posti ordinari non supera la soglia di allerta del 15 per cento. E questo potrebbe far rimanere il Piemonte in zona bianca. I numeri del report settimanale potrebbero graziare la Regione, evitando la zona gialla dal 27 dicembre. "Questo unico dato potrebbe mantenere la nostra Regione in zona bianca anche per la prossima settimana. Ma dato che i nostri numeri sfiorano la soglia che fa scattare la zona gialla, lo abbiamo segnalato al ministro Speranza che domani assumerà la decisione finale - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Sono dati che dimostrano che la nostra situazione è meno allarmante di altre regioni, ma questo non deve in alcun modo far calare l’attenzione, al contrario deve renderla ancora più alta da parte di tutti, soprattutto in questi giorni di festa e di incontro". (segue) (Rpi)