Infrastrutture: Lega, via libera Cipess ad accordo concessione A4, ora realizzazione terza corsia

- "La Lega del fare: grazie al lavoro di squadra a tutti i livelli - governo, Regione, Provincia e territorio -, il Cipess ha dato parere favorevole all'accordo di cooperazione per l'affidamento in concessione dell'A4 Venezia-Trieste alla società Alto adriatico Spa". Lo hanno dichiarato le deputate veneziane della Lega Giorgia Andreuzza, vicepresidente commissione Attività produttive, e Ketty Fogliani, componente commissione Trasporti. "Grazie a questo importante traguardo si potrà procedere alla realizzazione della tanto attesa terza corsia lungo il tratto tra Portogruaro, San Donà di Piave, Noventa di Piave. Un intervento non più rinviabile che servirà a decongestionare una delle direttrici più trafficate del Nord Est, a beneficio della sicurezza stradale, dello sviluppo economico e dell'ambiente del territorio", hanno aggiunto. "Non possiamo che esprimere forte soddisfazione per aver superato uno stallo che penalizza Veneto e Friuli Venezia Giulia e ringraziare i colleghi di partito per la preziosa e proficua collaborazione", hanno proseguito le deputate leghiste. "Dal canto nostro, abbiamo presentato in Parlamento interrogazioni, odg, emendamenti, dialogato con i parlamentari di tutti i partiti, incontrato il viceministro Alessandro Morelli, il presidente della Regione del Friuli Massimiliano Fedriga, la vice presidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, l'assessore regionale Francesco Calzavara, il consigliere regionale Fabiano Barbisan, la Conferenza dei sindaci del Veneto orientale presieduta dal sindaco Gianluca Falcomer", hanno concluso. (Com)