Decreto Pnrr: Modena (FI), è piano imponente, sta già dando frutti tangibili

- "Vorrei replicare senza polemica ma per amor di verità a talune critiche che vengono mosse sul Pnrr per dire che si tratta invece di un piano imponente che sta già dando frutti tangibili". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, durante le dichiarazioni di voto al dl che reca norme per l'attuazione del Pnrr. "È di poco fa la notizia molto positiva dell'accordo tra il Mef e la Bei per il cosiddetto Fondo dei fondi che sblocca oltre 500 milioni per il settore del turismo e altri 278 per la rigenerazione urbana. Sono fatti già realizzati che vanno resi noti ai cittadini", ha proseguito. "Desidero quindi sottolineare - ha aggiunto Modena - che questo decreto scaturisce da un lungo e approfondito lavoro di cooperazione tra governo e Camera e sul quale il mio partito, che esprimeva anche un relatore, ha dato un contributo di grande efficacia". "I pilastri del Pnrr sono diversi. Mi limiterò a elencarne alcuni: l'accordo tra governo, Anci e Upi con cui si sono decise scelte per sostenere i Comuni piccoli e grandi, anche in dissesto, per l'attuazione del Pnrr. È già in corso inoltre la partita sul digitale nelle scuole, una delle ambizioni cruciali che il governo si propone di realizzare", ha evidenziato. (segue) (Com)