Torino: l’arcivescovo su crollo gru, non si può risparmiare e speculare sulla vita altrui

- Non si può risparmiare e speculare sulla vita altrui. Quello della sicurezza sul lavoro è un problema vasto e generale, ci vuole un’adeguata legislazione e organismi di controllo stringenti. E poi c’è una questione di mentalità: bisogna capire che i costi sulla sicurezza sono il vero risparmio e investimento. L’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia ha usato delle parole dure durante l’omelia per il funerale di Filippo Falotico, il più giovane dei tre operai (20 anni) morti nel terribile incidente di via Genova lo scorso sabato, a causa del crollo di una gru. I funerali si stanno svolgendo all’interno del Duomo di Torino dove sono presenti anche il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessora alla Sicurezza di Torino Gianna Pentenero. (segue) (Rpi)