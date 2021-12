Natale: Coldiretti, torrone su 69 per cento tavole, arriva quello "doc" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimanendo sempre al nord, in Liguria troviamo il Turun chiamato anche Cubaita. È un antichissimo torrone tipico dell'estremo ponente ligure, soprattutto della provincia di Imperia. Si tratta di un dolce estremamente semplice - evidenzia Coldiretti - fatto con un impasto di nocciole, mandorle e noci cotte nel miele, racchiuso tra due sottili cialde rotonde di ostia fatte con poca farina, acqua e albume su cui anticamente si imprimevano gli stemmi e le iniziali delle famiglie nobili. Purtroppo, si tratta di un torrone quasi in via di estinzione che però in passato, proprio per i suoi ingredienti poveri non mancava mai sulle tavole natalizie del ponente ligure, anche tra le famiglie meno abbienti. La sua particolarità è l'assenza totale di zucchero, non tanto per scelta ma per necessità, in quanto nell'antichità era un ingrediente che non tutti potevano permettersi. Poi abbiamo quello piemontese, con le immancabili nocciole tipiche della regione, e quello Veneto, chiamato mandorlato di Cologna Veneta, conosciuto e apprezzato già al tempo della Serenissima Repubblica. Gli ingredienti e il loro dosaggio sono indispensabili per l'ottima riuscita di questo torrone. Vengono inseriti nel calderone con un preciso ordine (prima miele poi poco zucchero, albume e infine le squisite mandorle) e vanno cotti a una temperatura costante per circa otto ore. Nel Friuli Venezia Giulia si produce invece un originalissimo torrone con semi di zucca, morbido e dal retrogusto particolare. Per il centro invece molto tipico è il torrone agricolo dell'Umbria in cui - prosegue Coldiretti - si trovano mandorle, noci, pistacchi, nocciole per un'esperienza di gusto indimenticabile. Dalla Toscana arrivano sia il torrone che il croccante alle arachidi. L'arachide toscana è più piccola, più scura e un con gusto particolare e tutto da scoprire rispetto alle tipologie estere. Questo torrone è molto importante perché dimostra come la filiera dell'arachide nazionale rappresenti un enorme potenziale di sviluppo anche nell'arte dolciaria. Nelle Marche c'è invece - afferma Coldiretti - il pregiato torrone alla visciola, tipica amarena della regione molto simile per aspetto alla ciliegia con caratteristico sapore dolce, ma con un retrogusto leggermente aspro che rendono questo torrone particolarmente gustoso. In Abruzzo non può mancare sulle tavole delle feste il classico torrone tenero al miele che è una componente fondamentale del torrone morbido molto tipico di questa regione. Nel Lazio invece troviamo il torrone di Alvito, di piccole dimensioni a pasta dura o morbida, ricoperto da un'ostia o da codetta di cioccolato. Gli ingredienti base sono mandorle, nocciole, cioccolato, zucchero caramellato, cioccolato fondente anche all'arancia, miele, cannella, aromi naturali. In Molise troviamo un torrone molto particolare ai mirtilli. (segue) (Com)