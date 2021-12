Natale: Coldiretti, torrone su 69 per cento tavole, arriva quello "doc" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando al Sud Italia, dove regnano meraviglie assolute, non si può non cominciare con quello della Calabria, che è una vera e propria eccellenza - rileva Coldiretti -, di fatto il primo torrone con protezione comunitaria. È quello di Bagnara Igp, considerato tra i più buoni di tutto il meridione. I principali ingredienti del torrone sono le mandorle, il miele e albume d'uovo, materie prime che in Calabria sono di prima scelta: il miele di arancio calabrese è infatti particolarmente aromatico e ricco di zuccheri, e la qualità delle mandorle è assicurata dalla vicinanza della Sicilia, isola della famosa mandorla di Avola. In Basilicata ci sono gli squisiti e colorati torroni artigianali al limone e all'arancio. Dalla Campania invece - continua Coldiretti - arrivano i famosi torroncini di San Marco dei Cavoti, un comune del Beneventano, molto croccante e ricoperto di cioccolato fondente detto, per l'appunto, "croccantino di San Marco dei Cavoti", ma molto curioso e nuovo è il anche torrone all'Aglianico tipico vino campano. In Basilicata troviamo i meravigliosi torroni artigianali all'Arancio, al limone e al cioccolato che sono delle vere e proprie opere d'arte - spiega Coldiretti - perché sono in blocchi medio grandi particolarmente scenografici da portare sulle tavole delle feste. Per le isole invece in Sardegna troviamo il Torrone d'Ogliastra alle mandorle e mirto sia nella versione morbida che croccante, nato principalmente per diffondere e dare valore alla tradizione della pasticceria sarda, con un grande riguardo per il celebre torrone dell'Ogliastra, famoso e rinomato per la fragranza e la squisitezza. Questo tipo di torrone viene preparato esclusivamente con miele pregiato e non prevede l'utilizzo di zucchero, glucosio o altre tipologie di dolcificanti. Altro ingrediente fondamentale - conclude Coldiretti - per la confezione dei torroni sono le mandorle: anche in questo caso, si tratta di un prodotto tipico della zona di Triei, dove i mandorli in fiore costituiscono una caratteristica del paesaggio collinare. E infine dalla Sicilia non possono mancare i torroni ai pistacchi di Bronte ma anche alle mandorle di Avola fortemente legati alla bella isola. (Com)