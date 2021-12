Napoli: rapina coppia di fidanzati e molesta la giovane, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno arrestato un 21enne, gambiano e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver minacciato con un bastone una coppia di fidanzati, molestato la giovane e rubato il cellulare delle vittime che si sarebbero trovate in auto a piazza Duca degli Abruzzi a Napoli. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due giovani sarebbero scesi dall'auto e avrebbero cercato aiuto ad una pattuglia dei carabinieri. I militari, raccolta la descrizione, avrebbero individuato il soggetto, finito in manette per rapina e violenza sessuale. (Ren)