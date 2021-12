Sardegna: Tocco (presidente consiglio comunale Cagliari), con riduzione fondi per Ctm a rischio servizio trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sforbiciata che peserà come un macigno su un'azienda di grande eccellenza nel trasporto pubblico locale. Il Ctm si troverà di fronte a scelte drastiche. L'assemblea municipale si troverà presto a dover affrontare il tema sul futuro dell'ente, visto il possibile taglio delle risorse. L'auspicio è che ci possa essere un ripensamento della decisione". E' il grido d'allarme del presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, sulla "cura dimagrante" imposta dalla Regione per il consorzio dei trasporti dell'area vasta. Secondo le previsioni si prevede una riduzione di 4milioni e mezzo di euro. "Questo scenario sarebbe drammatico - conclude Tocco - e costringerebbe gli Enti locali, in primo luogo il comune di Cagliari, ad una riorganizzazione del servizio. Il rischio concreto è la riduzione degli autobus in circolazione, con il decremento delle corse e delle tratte, ma le preoccupazioni non si esauriscono qui perché il pericolo è che le ricadute negative si riflettano sui lavoratori". (Rsc)