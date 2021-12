Sardegna: a Quartu Sant'Elena un ginnasta e una stilista eletti cittadini dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Bartolini, recentemente laureatosi campione del mondo di ginnastica, specialità corpo libero, ed Emma Ibba Bodano, stilista e imprenditrice distintasi ben oltre i confini cittadini anche nel sociale sono stati eletti quartesi dell'anno. Come da tradizione ormai da 25 anni durante le festività natalizie, l'amministrazione comunale e l'associazione Pro Loco di Quartu Sant'Elena, anche quest'anno hanno voluto ritrovarsi con una folta delegazione della comunità cittadina in occasione delle festività, per la presentazione del calendario quartese e per svelare i nomi del quartese e della quartese dell'anno. Nicola Bartolini, 25 anni, ha regalato all'Italia il primo oro del corpo libero ai Mondiali. Presentandolo l'Assessora Carta ha sottolineato come sia "un modello di vita, per il carattere forte e la determinazione che l'hanno portato a raggiungere i propri obiettivi. Sarà d'esempio per tutti i ragazzi di Quartu e noi siamo orgogliosi di poterci complimentare con lui". Nato a Cagliari nel 1996, è cresciuto a Quartu, nel quartiere dello stadio di Is Arenas. Ha cominciato l'attività all'Amsicora Cagliari quando aveva 5 anni e ancora giovanissimo, a 13 anni si è trasferito a Milano, per proseguire l'attività nel centro federale. Dopo vari infortuni ha pensato anche al ritiro, ma si è poi rilanciato alla grande fino a raggiungere lo straordinario risultato di quest'anno. "Tornare a Quartu per me è sempre come tornare a casa - ha dichiarato durante la premiazione -. Dico sempre a tutti che la mia città è questa, la mia anima è quartese, quindi questo premio mi fa enormemente piacere". (segue) (Rsc)