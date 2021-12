Sardegna: a Quartu Sant'Elena un ginnasta e una stilista eletti cittadini dell'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso entusiasmo nelle parole di Emma Ibba Bodano: "Voglio ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento - ha affermato -. Mi sento molto emozionata e voglio dedicare il premio a tutte le donne, in particolare quelle che si dedicano al sociale. La solidarietà è una caratteristica innata e molto forte nei quartesi ed è anche per questo che provo ancora più orgoglio nel portarla avanti". Titolare di un atelier in città, conosciuta ben oltre i confini dell'Isola, ha recentemente partecipato a un salone in Russia alla presenza di 200 brand. In particolare nell'ultimo anno si è contraddistinta per l'impegno all'interno del carcere di Uta, dove svolge corsi di cucito per le detenute. Per la XXV edizione del calendario quartese, sempre con l'obiettivo di valorizzare le ricchezze e il patrimonio della città, si è scelto il tema enogastronomico: ad ogni mese infatti è stata abbinata una ricetta tipica quartese. L'opera editoriale, intitolata 'Ita papaus oi?', si presta a una duplice lettura, perché da una parte è un invito a interrogarci su cosa mangiare oggi, dall'altra ci riporta a quando a Quartu abitavano tante persone povere, che quotidianamente dovevano arrabattarsi per riuscire a portare a tavola qualche ortaggio o addirittura un tozzo di pane. Nel calendario viene quindi proposta la combinazione di gusti nei vari piatti, espressa, altro fattore identitario importante, in lingua campidanese. (Rsc)