Sardegna: Anap Confartigianato, bene sforzo governo su manovra ma fare di più su bollette e pensioni (2)

- Dall'Anap Sardegna arriva anche l'apprezzamento per la definizione, nella legge di Bilancio, dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza: "Questo costituisce il primo passo per una riforma di civiltà invocata a gran voce da noi e da larghi settori delle associazioni, dei cittadini, del volontariato - sottolinea la Montis - nonché l'aumento dello stanziamento per il Fondo per la Non Autosufficienza, anche se va sottolineato che tali risorse sono assolutamente inadeguate per cominciare ad avviare cambiamenti efficaci almeno nel campo della domiciliarità, come ha avuto modo di sottolineare anche il "Patto per il welfare e la non autosufficienza". Poi, un passaggio sul "caro bollette", essendo i pensionati, specialmente gli ex lavoratori autonomi che hanno importi medi di pensione molto bassi, molto toccati dagli aumenti che si sono verificati in questi ultimi tempi, pur ritenendo che sia un passo molto positivo quello di aver previsto la destinazione, in legge di Bilancio, di risorse per alleviare l'impatto degli aumenti sui consumatori "auspica che il governo e il Parlamento destinino allo scopo ulteriori risorse per il sostegno di quanti non sono in grado di pagare importi maggiorati per servizi da considerare vitali". Infine, Anap Sardegna apprezza le norme contenute in legge di Bilancio che stanziano maggiori risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, per la lotta al Covid con farmaci e vaccini, per il personale medico, nonché per lo smaltimento delle liste di attesa. (Rsc)