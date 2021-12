Trasporti: Pellegrino (Iv), su Alta velocità Vallo di Diano (Sa), pressioni politiche non prevarranno su valutazione tecnica Rfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Vallo di Diano (Sa) è ben rappresentato e questa volta saprà difendersi da decisioni scellerate". Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in consiglio regionale della Campania in merito alle polemiche degli ultimi giorni sollevate dal capogruppo di Forza italia in Regione Basilicata nell'ambito del progetto dell'Alta Velocità Salerno – Reggio. "Non si ripeterà ciò che è accaduto per il Tribunale di Sala Consilina accorpato a quello di Lagonegro - ha precisato Pellegrino - una decisione di cui la politica dovrebbe vergognarsi. Non ci permettiamo di mettere in discussione necessità e servizi degli altri ma pretendiamo il rispetto per ciò che legittimamente spetta al nostro Territorio. Questo modo di fare non attiene a una politica seria, responsabile e corretta. C'è una valutazione tecnica di Rfi - ha proseguito Pellegrino - che indica la fermata dell'Alta Velocità tra Buonabitacolo e Atena Lucana, non ci sono ragioni perché si debba cambiare posizione solo perché qualcuno vorrebbe far prevalere la logica del servizio 'sotto casa ' ignorando, le valutazioni tecniche. Probabilmente a qualcuno faceva comodo avere il Vallo di Diano debole, privo di rappresentanze. Oggi, invece, - ha concluso - difendiamo i diritti di un Territorio che troppe volte ha avuto schiaffi che non meritava. Caro consigliere Piro, ti auguro di trascorrere un buon Natale e stai sereno". (Ren)