Istat: Confcommercio su fiducia, ancora favorevole, ma forte deterioramento per imprese turismo

- Al di là delle moderate variazioni, positiva per le famiglie, negativa per imprese, il clima di fiducia resta favorevole nel mese di dicembre, e questa è un’evidenza preziosa per il prosieguo della ripresa. Lo sottolinea l'ufficio studi di Confcommercio commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. "La recrudescenza pandemica e il ritorno dell’inflazione - prosegue - per adesso impattano solo moderatamente sulle aspettative, trasmissione che invece appare probabile nei primi mesi del prossimo anno". "Già a dicembre, comunque, si rileva un forte deterioramento del sentiment delle imprese turistiche, sulle quali pandemia e misure di contenimento, non solo nazionali, stanno comprimendo il volume d’affari proprio in un periodo dell’anno in cui si realizza, soprattutto nelle località di montagna, buona parte del fatturato stagionale". (Com)