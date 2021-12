Torino: Magliano (Moderati) su blocco smog, volontari non menzionati nelle esenzioni, rischi carenza personale vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volontariato continua a non essere esplicitamente menzionato tra le esenzioni indicate dalla Regione Piemonte per i blocchi antismog. In una fase di recrudescenza del virus e di necessità di accelerare con la campagna vaccinale, questa situazione rischia di creare una carenza di personale presso gli hub vaccinali. Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere regionale di opposizione Silvio Magliano (Moderati). "Chiediamo che la Regione Piemonte autorizzi esplicitamente i volontari a muoversi anche - ha continuato Magliano -, in caso di necessità, con mezzi propri per raggiungere gli hub vaccinali e gli altri luoghi della propria attività volontaria. Non possiamo permetterci che un gran numero di volontari rinunci a uscire", ha concluso. (Rpi)