Covid: il Piemonte va verso la zona gialla da lunedì 27 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati del Report settimanale del ministero Salute - Istituto superiore di Sanità, che verrà validato domani pomeriggio, il Piemonte, alla luce della situazione epidemiologica attuale si avvia al passaggio in zona gialla a partire da lunedì 27 dicembre. Lo ha annunciato in una nota stampa la Regione. Inoltre, domani, il presidente del Piemonte Alberto Cirio incontrerà gli Enti locali e le Prefetture per valutare la possibilità di anticipare l’uso della mascherina all’aperto, con una ordinanza regionale, già a partire da venerdì 24 dicembre.(Rpi)