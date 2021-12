Covid: Fedriga, dati Friuli-Venezia Giulia dimostrano che vaccino funziona bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli-Venezia Giulia è la "Regione che per prima è stata colpita da questa ondata proveniente dall'Est Europa. Ondata che si sta riducendo. Anche nella nostra Regione non c'è crescita, c'è quindi una stabilizzazione". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e della regione Friuli-Venezia Giulia, ospite di "Stasera Italia", su Rete4. "Voglio dare dati confortanti al netto della variante Omicron - ha aggiunto Fedriga -. Oggi in siamo in zona gialla, l'altro anno eravamo in arancione e stavamo per passare in zona rossa sotto Natale: non si poteva fare nulla. E malgrado questo, c'era il 20 per cento in più di contagi. Quest'anno rispetto all'anno passato abbiamo il 50 per cento in meno di ospedalizzazioni. Significa che il vaccino funziona bene, dobbiamo continuare a crederci, tutti partecipino alla campagna vaccinale". (Rin)