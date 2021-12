Covid: in Piemonte altri due casi di Omicron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti i test antigenici rapidi non individuano la sequenza molecolare relativa alla proteina spike (responsabile dell'identità delle diverse varianti), ma bensì la presenza della proteina nucleocapsidica (proteina N), non coinvolta quest'ultima nelle modificazioni strutturali che caratterizzano le diverse varianti. La velocità nell’individuazione dei casi di contagio è più che mai utile in questo momento di alta circolazione del virus e i test rapidi antigenici danno un contributo importante al sistema di tracciamento. Resta fondamentale, però, il senso di responsabilità di ogni cittadino nel limitare le occasioni di contagio. La prudenza deve continuare a essere la regola guida di ogni nostra azione, oggi più che mai", hanno concluso Di Perri e Ghisetti. (Rpi)