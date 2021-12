Torino: crollo gru, oggi i funerali di Filippo Falotico, il più giovane dei tre operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi all'interno del Duomo di Torino il funerale di Filippo Falotico, il più giovane (20 anni) dei tre operai morto nel tragico incidente dello scorso sabato in via Genova, quando una gru è crollata da un palazzo. Nel frattempo, la Città ha deciso il lutto come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Le bandiere sono a mezz'asta e già negli scorsi giorni le principali istituzioni del territorio si sono raccolte in un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. (Rpi)