Piemonte: via libera alla costruzione della pedemontana Piemontese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato al Cipess il via libera al progetto di collegamento Masserano-Ghemme, la così detta "pedemontana Piemontese", che unirà Biella all'autostrada A26. "Dopo la Tav Torino-Lione e l’autostrada Asti-Cuneo abbiamo sbloccato un’altra opera cruciale per il Piemonte. Con l’approvazione da parte del Cipess la realizzazione del collegamento stradale Masserano-Ghemme prende infatti concretamente forma - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi -. Ringraziamo il viceministro Gilberto Pichetto per essersi unito a noi nella battaglia di quest’opera che abbiamo definito ‘prioritaria’ fin da subito. (segue) (Rpi)