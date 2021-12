© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe tenersi questo pomeriggio alle 17 la riunione del Consiglio dei ministri chiamato a discutere delle nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19. La riunione, secondo quanto si apprende, non è stata convocata ufficialmente ma questo sembra essere l'intendimento del governo. Non è poi esclusa la possibilità di una conferenza stampa dopo il Cdm per illustrare le nuove misure. (Rin)