Covid: fonti, obbligo mascherina all’aperto in tutta Italia

- Obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia, indipendentemente dal colore relativo alla classificazione del rischio. Questa, secondo quanto si apprende da fonti di governo, una delle nuove misure che il governo approverà oggi in Cdm e su cui è stata trovata un'intesa. Al momento a palazzo Chigi è in corso la riunione della cabina di regia. Ancora aperta invece la discussione sulla possibilità di indicare la tipologia di mascherina da utilizzare al chiuso in determinati contesti. (Rin)