Pa: Brunetta in visita alla Protezione Civile, luogo di frontiera, sarà apripista per semplificazione e reingegnerizzazione procedure

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Sin dall'inizio del mio incarico, sono stato attento ai volti della Repubblica, allo Stato che interviene durante le emergenze, dentro una strategia volta a rinnovare completamente il capitale umano della Pa". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in visita alla sede della Protezione Civile di via Vitorchiano, incontrando il capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, e i direttori generali. "Abbiamo tolto il tetto all'accessorio, il salario di produttività, abbiamo reso effettivo lo sblocco del turnover - per ogni persona che andrà in pensione si potrà rinnovare quel posto con l'ingresso di nuove competenze - e lanceremo a gennaio una grande operazione di 'ricarica delle batterie' per tutti i 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Ci si potrà laureare o prendere la seconda laurea iscrivendosi alle università a condizioni agevolate. In parallelo, ci sarà la formazione obbligatoria su digitalizzazione e competenze informatiche. Nell'ambito del Pnrr, inoltre - ha aggiunto - dobbiamo semplificare almeno 600 procedure amministrative. Parte del lavoro dovrà riguardare la Protezione Civile, per rendere ancora più efficace ed efficiente il servizio che svolge. Potrà essere questo Dipartimento ad aprire la strada su semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure. Perché a volte non si tratta di semplificare: servono, soprattutto, regole che funzionino. Questo è un luogo di frontiera".(Com)