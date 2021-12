Covid: in Piemonte altri due casi di Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati due nuovi casi della variante Covid Omicron in Piemonte. Con l'ultimo bollettino i pazienti complessivi ora salgono a quattro nel territorio regionale. La conferma è arrivata dalla genotipizzazione effettuata dall'Istituto di Candiolo. Sono risultate positive due donne, madre e figlia, conviventi nella provincia di Torino, entrambe vaccinate con due dosi. Sono entrambe in buone condizioni di salute. La madre ha 55 anni ed è asintomatica, mentre la figlia ne ha 20 e mostra leggeri sintomi. "Le evidenze scientifiche attuali confermano che la maggior parte dei tamponi antigenici, e in particolare quelli usati in Piemonte, individuano i casi di positività anche in presenza di variante Omicron - hanno affermato il prof. Giovanni Di Perri, responsabile del Dipartimento malattie infettive dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino e la dott.ssa Valeria Ghisetti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia -. (segue) (Rpi)