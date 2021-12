Sardegna: Coldiretti e Confartigianato consegnano a vescovo Cagliari statuina de "l'imprenditore che usa la tecnologia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Cagliari, presso la sede dell'Arcidiocesi, Confartigianato Imprese Sud Sardegna, con il presidente Fabio Mereu e il segretario Pietro Paolo Spada, e Coldiretti Cagliari, con il direttore regionale Luca Saba, hanno consegnato al Vescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi, la statuina raffigurante un imprenditore che usa la tecnologia quale nuovo personaggio del presepe 2021. Obiettivo dell'iniziativa è aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro. Realizzata in cartapesta dalla maestria artigiana, è l'emblema degli uomini e delle donne di buona volontà impegnati, con le loro aziende, a costruire un futuro nuovo, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. L'iniziativa Coldiretti e Confartigianato è sotto l'egida del Manifesto di Assisi, Fondazione Symbola. "L'anno scorso fu un'infermiera con la mascherina anti Covid a ricordare il debito che ci lega in tempo di pandemia a tutti coloro che operano nella sanità - ha affermato Mereu - quest'anno è l'imprenditore che ha affrontato le difficoltà della pandemia per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante le limitazioni e i lockdown". (segue) (Rsc)