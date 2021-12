Sardegna: Coldiretti e Confartigianato consegnano a vescovo Cagliari statuina de "l'imprenditore che usa la tecnologia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vuole essere un augurio alle imprese, agricole e artigianali - ha continuato il direttore di Coldiretti Cagliari, Luca Saba - a chi persevera nell'utilizzo della manualità e mantiene vivo il lavoro "artigianale" e il saper fare tradizionale pur non disdegnando la tecnologia, come ben simboleggia la statuina in cartapesta. Allo stesso tempo è anche un ringraziamento per il lavoro che svolgono per la comunità e per la passione che ci ripongono in una attività spesso dura e sacrificante che prosegue e rappresenta il vero made in Italy in una comunità sempre più globalizzata. Un dono che non poteva che essere dato ai Vescovi, la casa di tutti, affinché ci proteggano e sostengano anche nel nuovo anno". (Rsc)