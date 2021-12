Covid: Sileri, da cabina di regia possibile mascherina all'aperto e anticipo terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla cabina di regia di domani usciranno possibili divieti e restrizioni, che potrebbero prevedere, tre le varie misure, la mascherina all'aperto ovunque in Italia e l'anticipo della terza dose. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Videolina. "Sappiamo che l'efficacia del vaccino cala a cinque mesi, quindi potrebbe essere anticipata la terza dose o la possibilità di prenotare la terza dose per alcune fasce di età - ha aggiunto -, così come è possibile che si riduca la durata del green pass". (Rin)