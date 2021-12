Infrastrutture: Morelli, ok Cipess ad accordo concessione A4, si accelera verso terza corsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, afferma: "Impegno mantenuto con sindaci e amministratori del Veneto Orientale. Nella seduta odierna - si legge in una nota - il Cipess ha dato parere favorevole all'accordo di cooperazione per l'affidamento in concessione dell'A4 Venezia-Trieste alla Società Alto Adriatico Spa. Si chiude così la stagione dell'incertezza e se ne apre una nuova, propedeutica alla realizzazione della tanto attesa terza corsia lungo il tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave. Un intervento non più rinviabile che servirà a decongestionare una delle direttrici più trafficate del Nord Est, a beneficio della sicurezza stradale, della competitività delle aziende e dell'ambiente". Morelli conclude: "Ringrazio il sottosegretario Tabacci, con il quale mi sono confrontato nei giorni scorsi, per aver compreso l'urgenza della situazione, facendo proprie le istanze dei territori". (Com)