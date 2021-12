Torino: Eurovision, parte l'avviso per la ricerca di sponsor tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Torino ha pubblicato l'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni e la fornitura di beni e servizi per la realizzazione dell'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a maggio nel capoluogo Piemontese. Il bando, che prevede 3 fasce di sponsorizzazione (fino a 50mila euro, da 50mila a 100mila euro e superiore a 100 mila euro) - si legge nella nota stampa diffusa da Palazzo Civico -, si rivolge a tutti i settori legati all'organizzazione dell'evento. Le offerte potranno essere inviate entro e non oltre il 19 gennaio del 2022 e saranno poi valutate da una Commissione apposita. (Rpi)