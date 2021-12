Piemonte: due nuovi soci nel Csi, approvato il piano 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di regolazione dei trasporti e il Comune di Pavia sono i due nuovi soci del Csi Piemonte che si occupa di servizi e progetti informatici. Ora la realtà della Regione è a quota 130 consorziati. L’Assemblea ha poi deliberato l’approvazione del Piano di attività 2022, lo strumento di programmazione che guiderà l’azione del Consorzio il prossimo anno, in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2022-2024. Il Csi sarà centrale - si legge nella nota stampa diffusa dalla Regione Piemonte - nella trasformazione digitale della Pa e più in generale di tutti i servizi per cittadini e imprese. (segue) (Rpi)