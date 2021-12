© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 29 mila 688 le terze dosi somministrate oggi in Piemonte. La larga maggioranza delle 33 mila 555 complessive. Fino ad ora la Regione ha utilizzato il 97,1 per cento dei vaccini anti-Covid disponibili. Intanto, nella giornata odierna sono arrivate 55 mila 100 dosi di Moderna e 105 mila 330 dosi di Pfizer per gli over 12. (Rpi)