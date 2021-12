Napoli: domani sostituzione di alberi in alcune zone della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha inizio domani l' intervento di sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio del Comune di Napoli, finanziati dalla Città metropolitana di Napoli, per un importo di euro 5.536.606. Ne dà notizia l'assessore al verde Vincenzo Santagada che con il sindaco Gaetano Manfredi sarà domani alle ore 13.45, in Via Giulio Cesare (dove avrà inizio l'intervento di messa a dimora delle nuove alberature del primo lotto, che riguarda Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo. Si tratta – hanno spiegato dall'assessorato - di interventi che prevedono sostituzione specie su specie e si provvederà preventivamente ad estirpare le ceppaie eventualmente presenti, ad abbattere alberi secchi o irreversibilmente compromessi ed al ripristino di cordoli e fossette se danneggiate. Lo ha reso noto il Comune di Napoli. (Ren)