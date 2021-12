Lavoro: Orlando su Leonardo, bene che prosegua confronto fra azienda e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di una situazione particolarmente complessa per il rischio di ripercussioni sul sistema socio-economico, allo stato il ministero non ha ricevuto richieste di intervento ma ritengo doveroso un approfondimento”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, rispondendo in aula alla Camera sulle iniziative in relazione alla decisione di Leonardo-divisione Aerostrutture circa il ricorso alla cassa integrazione ordinaria a zero ore presso alcuni stabilimenti del Mezzogiorno. “E’ necessario che il confronto fra azienda e sindacati prosieguo per trovare le possibili soluzioni per mitigare gli effetti della riduzione del lavoro: assicuro il massimo impegno del ministero per offrire la propria azione di sostegno”, ha aggiunto. (Rin)