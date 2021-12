Torino: movida, la task force prolunga la stretta sull'orario di asporto alcolici per tutto il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop all'asporto di bevande alcoliche dopo le 21 verrà esteso per tutto il 2022. Lo ha deciso la task force sulla movida composta dagli assessori Chiavarino, Foglietta, Pentenero e Salerno. Il nuovo atto sarà approvato entro la fine del 2021 e sarà valido per tutto l'anno prossimo. L'estensione è stata decisa -si legge in una nota stampa del Comune di Torino - dopo aver esaminato i dati notturni del monitoraggio effettuato dal Servizio qualità e valutazioni ambientali, da cui è emerso che l'inquinamento acustico non è più un fenomeno solo stagionale. Le zone interessate saranno quelle tradizionali della movida tra Vanchiglia, piazza Vittorio, San Salvario e il Quadrilatero. (Rpi)