Legge Bilancio: Anppe Vigili del Fuoco, bene emendamenti ma si faccia un ulteriore sforzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Gli emendamenti approvati ieri nella legge di Bilancio in commissione Finanze relativi ai sei scatti previdenziali, ai 4 milioni per allineare gli aumenti contrattuali con quelli del comparto sicurezza, alle assunzioni e alle tutele legali, gratificano nel complesso, un comparto, quello dei Vigili del Fuoco, composto da donne e uomini che sono stati nel corso degli anni sempre in prima linea nella lotta delle emergenze del Paese. Lo sottolinea Fernando Cordella, presidente del Sindacato Anppe Vigili del Fuoco. Nel commentare l'emendamento più importante – dichiara Cordella - sembra che la distribuzione nei 6 anni, riguardo ai 6 scatti previdenziali, è un po' eccessiva, considerato che nei prossimi anni il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà interessato da un tour over senza precedenti. Ecco perché chiediamo – conclude Cordella - un ulteriore sforzo da parte del Governo, di anticipare questa misura nel più breve tempo possibile in modo tale che si riesca a dare quel giusto riconoscimento, anche ai diversi Vigili del Fuoco che si apprestano ad andare in quiescenza, che negli ultimi anni sono stati impegnati in emergenze complesse, che hanno colpito il Paese, come terremoti ed incendi boschivi.(Com)